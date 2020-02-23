Urfalılar hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urfalılar hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti - Son Dakika

Urfalılar hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti

7 saat önce

Şanlıurfa'da son bir ayda yaşanan soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bırakınca vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti.

Urfalılar hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti, System.String[]

Şanlıurfa'da son bir ayda yaşanan soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bırakınca vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti.

Şanlıurfa'da son bir aydır etkili olan soğuk ve yağışlı hava hafta sonu yerini güneşli havaya bıraktı. Vatandaşlar, güneşin yüzünü göstermesiyle Balıklıgöl'e akın etti. Hafta sonunu aileleriyle dışarıda geçirmek isteyen Şanlıurfalıların yanı sıra çevre illerden de gelen vatandaşlar, Balıklıgöl'de büyük bir yoğunluğa neden oldu. Aileleriyle birlikte Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar, hem günün yorgunluğunu atıyor hem de balıklara yem verip plato içerisindeki tarihi yerleri geziyor. Hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarıyor.

(İHA)

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı
İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku! 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 00:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Urfalılar hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]