Son Dakika Haberleri: URFEST'in İzmir'deki tanıtım programı ertelendi
Son Dakika Kültür Sanat URFEST'in İzmir'deki tanıtım programı ertelendi

URFEST'in İzmir'deki tanıtım programı ertelendi

2 saat önce

Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali'nin (URFEST) yarın İzmir'de yapılması planlanan tanıtım programının ileri tarihe alındığı bildirildi.

URFEST'in İzmir'deki tanıtım programı ertelendi, System.String[]

Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali'nin (URFEST) yarın İzmir'de yapılması planlanan tanıtım programının ileri tarihe alındığı bildirildi.

İzmir'de faaliyet yürüten Şanlıurfa Federasyonu (ŞANFED) Basın ve Halkla İlişkiler Protokol Başkan Yardımcısı Remzi Kasanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da 11-13 Ekim'de düzenlenmesi planlanan 3. URFEST'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajları vermesi dolayısıyla Şanlıurfa Belediyesince ertelendiğini hatırlattı.

Kasanoğlu, bu nedenle kendilerinin de yarın Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyecekleri festivalin tanıtım programını ertelediklerini bildirdi.

Halkla İlişkiler, Şanlıurfa, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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