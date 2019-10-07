URFEST, İzmir'de tanıtılacak

Şanlıurfa'da 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek "Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivalinin (URFEST) tanıtımı için, İzmir'de 9 Ekim'de etkinlik düzenlenecek.

İzmir'de faaliyet gösteren Şanlıurfa Federasyonu (ŞANFED), Basın ve Halkla İlişkiler Protokol Başkan Yardımcısı Remzi Kasanoğlu, federasyon binasında düzenlediği basın toplantısında, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 9 Ekim'de başlayacak etkinlikte yöresel sanatçıların konser vereceğini, "sıra gecesi"nin canlandırılacağını söyledi.

Şanlıurfa'da 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek "Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivalinin (URFEST) tanıtımını da yapacaklarını vurgulayan Kasanoğlu, İzmir'deki organizasyonda 10 bin kişilik çiğ köfte dağıtılacağını belirtti.

Kasanoğlu, programı, Şanlıurfa Belediyesinin verdiği yetkiyle gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.