URFİ ÇETİNKAYA'NIN KARDEŞİ VE YEĞENİNE 'KAPSÜL' GÖZALTISI (1)

İSTANBUL Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye'ye getiren şebekeye operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şebeke liderinin, uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya, yardımcısının ise oğlu Ceyhan Çetinkaya olduğu ortaya çıktı. Ekipler, Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.