URFİ ÇETİNKAYA'NIN KARDEŞİ VE YEĞENİNE 'KAPSÜL' GÖZALTISI (1) - Son Dakika
Üye Girişi

URFİ ÇETİNKAYA'NIN KARDEŞİ VE YEĞENİNE 'KAPSÜL' GÖZALTISI (1)

18.05.2022 12:11
URFİ ÇETİNKAYA'NIN KARDEŞİ VE YEĞENİNE 'KAPSÜL' GÖZALTISI (1)

İSTANBUL Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye'ye getiren şebekeye operasyon düzenledi.

İSTANBUL Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye'ye getiren şebekeye operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şebeke liderinin, uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya, yardımcısının ise oğlu Ceyhan Çetinkaya olduğu ortaya çıktı. Ekipler, Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Plaj voleybolunun yıldızları Kuşadası'nda buluşacak Plaj voleybolunun yıldızları Kuşadası'nda buluşacak ADÜ Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası oldu ADÜ Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası oldu
Kaynak: DHA

Narkotik, Türkiye, Ceyhan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel URFİ ÇETİNKAYA'NIN KARDEŞİ VE YEĞENİNE 'KAPSÜL' GÖZALTISI (1) - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu! Hafif yaralanan arkadaşı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı
12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
12:00 Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
11:59 Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor
11:56 Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun
11:54 600 yıllık 2 tarihi hamam 166 milyona satışta: Mirasçılar yaşlanınca böyle oldu
11:53 İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın davet edildiği Trabzon gezisi sonrası "Murat Ongun" açıklaması: Birtakım sonuçları oldu, kaldırdık!
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
11:42 WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek
11:38 DEVA Partisi'nin ittifak modeli netleşti: Hükümet yıl sonuna doğru seçime gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:16:09. #1.11#
SON DAKİKA: URFİ ÇETİNKAYA'NIN KARDEŞİ VE YEĞENİNE 'KAPSÜL' GÖZALTISI (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement