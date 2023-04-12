Uyuşturucu baronunu fizyoterapisti yakalatmış! Lüks villada diş muayenehanesi bile var - Son Dakika
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Uyuşturucu baronunu fizyoterapisti yakalatmış! Lüks villada diş muayenehanesi bile var

12.04.2023 14:53

Sarıyer'de saklandığı villada yakalanan organize suç örgütü lideri ve uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya'nın izine fizyoterapistin takip edilmesi sonrası ulaşıldığı ortaya çıktı. Çetinkaya'nın yine dışarı çıkmamak için evinin içine diş muayenehanesi yaptırdığı bildirilirken, fizyoterapistin de yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi. Öte yandan bu operasyonda ilk kez teknoloji arama köpekleri Rio ve Atena da yer aldı.

Organize suç örgütü lideri ve uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, uyuşturucu ticareti yapmaktan girdiği cezaevinden 2012 yılında çıktı. Çetinkaya hakkında 2013 yılında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İnterpol tarafından da aranan ve 10 yıldır firari olan Ürfi Çetinkaya, dün akşam Sarıyer'de kaldığı villaya yapılan baskınla gözaltına alındı.

Uyuşturucu baronu fizyoterapisti sayesinde yakalanmış! Lüks villanın içinde diş muayenehanesi bile var

OPERASYONA İLİŞKİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yapılan operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre polis, Çetinkaya'nın Sarıyer'de Uskumruköy'de kaldığı yönünde ihbar aldı.

Uyuşturucu baronu fizyoterapisti sayesinde yakalanmış! Lüks villanın içinde diş muayenehanesi bile var

SÜREKLİ EVE GİRİP ÇIKAN KİŞİ FİZYOTERAPİST ÇIKTI

Ekipler yaptıkları çalışmalarda bölgedeki en korunaklı villanın Zekeriyaköy Manolya sokakta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine villayı izlemeye alan ekipler bir kişinin sürekli eve girip çıktığını gördü. Ekipler eve girip çıkan kişinin kim olduğunu tespit etmek için villaya giden yol güzergahı üzerinde uygulama noktası kurdu. Uygulamada şüpheli kişinin aracı durduruldu ve kimliğine bakıldı. İsim bilgileri alınan A.Ö.'nün fizyoterapist olduğu belirlendi.

Uyuşturucu baronu fizyoterapisti sayesinde yakalanmış! Lüks villanın içinde diş muayenehanesi bile var

KENDİNE ÖZEL DİŞ MUAYENEHANESİ BİLE YAPTIRMIŞ

Belden aşağısı engelli olan Ürfi Çetinkaya'nın sağlık durumunu göz önünde bulunduran ekipler, Çetinkaya'nın fizik tedavi alabileceğini düşünerek söz konusu villayı bir süre daha izledi. Uzun süren fiziki takiplerin ardından dün villaya operasyon düzenlendi. Çetinkaya burada gözaltına alındı. Çetinkaya'nın saklandığı evde dışarı çıkmamak için kendine özel bir diş muayenehanesi yaptırdığı da belirlendi.

Uyuşturucu baronu fizyoterapisti sayesinde yakalanmış! Lüks villanın içinde diş muayenehanesi bile var

İLK DEFA TEKNOLOJİ ARAMA KÖPEKLERİ KULLANILDI

Öte yandan Narkotik Daire Başkanlığı ilk defa bu operasyonda Köpek Eğitim Akademisi'nde yetiştirilen teknoloji arama köpekleri Rio ve Atena kullanıldı. Bu köpekler sayesinde evdeki tuvaletlerdeki duvarların arkasında gizlenen telefonlar bulundu. Yakalanmamak için dijital materyal kullanmayan çevresindeki insanlara da kullandırmayan Çetinkaya'nın sakladığı bu telefonları ihtiyaç durumunda kullandıkları daha sonra yine sakladıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Uyuşturucu baronu fizyoterapisti sayesinde yakalanmış! Lüks villanın içinde diş muayenehanesi bile var Uyuşturucu baronu fizyoterapisti sayesinde yakalanmış! Lüks villanın içinde diş muayenehanesi bile var Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya'nın adliyeye üzerindeki balistik yelekle götürülüşü dikkat çekti! Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya'nın adliyeye üzerindeki balistik yelekle götürülüşü dikkat çekti!

Narkotik, İstanbul, Sarıyer, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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