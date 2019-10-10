Son Dakika Haberleri: URGE Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi
Son Dakika Ekonomi URGE Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi

URGE Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi

1 saat önce

Mermer Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi sektör ihtiyaç analizi Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi.

URGE Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi, System.String[]

Mermer Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi sektör ihtiyaç analizi Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın (KATSO) öncülüğünde Kastamonu'da faaliyet gösteren mermer işletmelerinin küme oluşturarak uygulayacağı proje 3 yıl sürecek. KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Hedefimiz, ilimizin değerlerini katma değere çevirmek, hammaddelerimizi ilimizde işlemek ve son ürün haline getirmek, bu proje ile firmalarımızın rekabet güçlerini artırmayı ve Pazar alanlarını genişletmeyi amaçlıyoruz, projemiz ayrıca sektördeki temsilcilerin birlikte hareket etme kabiliyetlerini de artıracaktır. Proje kümemizde 10 firma var bu 10 firma 3 yıl süre ile ihracatlarını da artıracaklardır. URGE'nin ilimize katacağı somut değerleri önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz" dedi. - KASTAMONU

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Kastamonu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı
Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 18:09:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: URGE Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]