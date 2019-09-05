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Ürgüp Bağ Bozumu festivali kortej yürüyüşü ile başladı

3 saat önce

Ürgüp Bağ Bozumu festivali kortej yürüyüşü ile başladıNEVŞEHİR - Ürgüp'te düzenlenen 48.Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Ürgüp Bağ Bozumu festivali kortej yürüyüşü ile başladı

NEVŞEHİR - Ürgüp'te düzenlenen 48.Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1967 yılında ilki gerçekleştirilen bu yıl 48.Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Düzenlenen yürüyüşe Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Ürgüp Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ahmet Aydın, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Ürgüp yöresel halk oyunlarının gösterisinin yapılacağı alanda, 12 köy muhtarlığı stand açarak yöresel ürünlerini sergileneceği festivalde 3 bin bardak üzüm şırası ikram edilecek. 3 gün boyunca devam edecek olan festivalde akşamlar ise konserler düzenlenecek.

Nevşehir, Ürgüp, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
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