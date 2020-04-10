Son Dakika › Güncel › Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 10 Nisan Polis Haftası mesajı yayımladı - Son Dakika
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 10 Nisan Polis Haftası mesajı yayımladı
7 saat önce
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Aktürk mesajında; " Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Bu uğurda can veren kahraman şehitlerimizi de rahmetle anıyor, tüm emniyet teşkilatına, ailelerine ve geride kalanlarına sabırlar diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:53 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak