Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı

01.12.2020 10:58
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı, System.String[]

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aktürk mesajında engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmanın, desteklemenin, önlerindeki engelleri kaldırmanın, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluğun gereği olduğunu belirterek tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ettiğini belirtti.

Bu günün bir kutlama günü olmadığının altını çizen Başkan Aktürk, engelliler gününün farkındalık oluşturma günü olduğunun bilincinde her insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğine inandığını ifade etti.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirten Aktürk mesajına şöyle devam etti: "Engelli kardeşlerimiz azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi birçok şeyi başarabilirler. Engelli vatandaşlarımızın geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz. Daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine, geleceğe daha umutla bakmalarına ve hayattan beklentilerinin karşılanmasına, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli kardeşlerimizin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı

Dünya Engelliler Günü, Mehmet Aktürk, Engelli, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam
Son Dakika! Bahçeli'den Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez         
11:02
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor         
10:49
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı         
10:37
Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı         
10:35
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak         
09:33
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis baskını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis baskını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:15:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei