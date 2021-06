Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, İYİ Parti İl Başkanı Ay hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, CHP ve İYİ Parti İl Başkanları tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında kendisine haksız ithamlarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

CHP ve İYİ Parti İl Başkanları, CHP Ürgüp İlçe Başkanlığında düzenledikleri ortak basın toplantısında Ürgüp Belediyesi'ni yolsuzluk yapmakla suçlamalarının ardından AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk basın toplantısı düzenledi. AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran burada yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak siyaseten halkımızdan aldığımız destek ve güç ile halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz" dedi. Kemikkıran, "Bizler AK Parti olarak siyaseten halkımızdan aldığımız destek ve güç ile halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz devam da edeceğiz. Ürgüp halkı, Nevşehir halkı her şeyin farkına. Daha ötesinde Türkiye her şeyin farkında. Dün İYİ Parti ve CHP İl Başkanları tarafından düzenlenen basın toplantısıyla ilgili iftiralar ve istinatlar ile ilgili yalanla siyaset olmaz. Bu işler bilgiye dayanır, belgeye dayanır, kanıta dayanır. Dün toplantıda bende gördüm. Gazeteci arkadaşımız İYİ Parti İl Başkanına soru soruyor. Başkanım bunula ilgili bir belge var mı diye. İYİ Parti İl Başkanı da benim kanaatim öyle, zannım böyle dedi. Bizler burada siyaset yapıyoruz. İlçe yönetiyoruz, il yönetiyoruz. Böyle zanla düşünce ile kanat ile bu işler olmaz. Her türlü bilgiyi de belgeyi de belediye başkanımız açıklayacak" dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de açıklamasında CHP ve İYİ Parti İl Başkanları tarafından iddia edilen konulara belgeler ile cevap verirken İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay hakkında da suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, "Baktığımız zaman birim birim hepsi burada. Park yapım işleri, garaj işleri ve diğer işlerimiz. 500 tane yıl içerisinde doğrudan teminle herhangi bir Ürgüp ve Nevşehir'den alım yapılmıyor, daha farklı yerlerden daha farklı şehirlerden ve alındığı da meçhul diyerek şahsımı istinat ettiği bir iddiası vardı. Biz Ürgüp'ümüzü, Nevşehir'imizi ayrı düşünemeyiz. Ürgüp ve Nevşehir'den alım tutar oranı yüzde 70. Az önce basın açıklamamda ifade ettiğim gibi hem şahsım adına hem mesuliyetini üstlendiğim Ürgüp halkı adına şahsıma yöneltilen her türlü iftira, hakaret, tehditler karşısında devletimizin yetkili kurumlarına en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağım. Ürgüp halkının hakkını ve bizim üstlendiğimiz bir kuruşu kimseye yedirmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR