Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Ürgüp Belediye Başkanı seçilen Ecz. Mehmet Aktürk bugün mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Ürgüp Belediye Başkanı seçilen Ecz. Mehmet Aktürk bugün mazbatasını alarak görevine başladı.



Aktürk'e mazbatasını, adliyede seçim hakimi Can Ahmet Temizyürek verdi. Mazbatasını aldıktan sonra tören için belediyeye geçen Aktürk, burada vatandaşlar ve belediye personelince karşılandı. Aktürk burada ki törende 10 yıldır Ürgüp'te Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fahri Yıldız'dan mührü teslim aldı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk burada yaptığı açıklamada tüm şehrin belediye başkanı olduğunu söyleyerek; "Hepinizin destek, teveccüh ve gayretleriyle Ürgüp tarihimizin en yüksek oy oranıyla bu kardeşinizi Ürgüp Belediye Başkanı olarak desteklediniz, sandıktan çıkardınız ve bu göreve beni layık gördünüz. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün çok heyecanlıyım, çünkü 12 yıldır AK Partiyle hizmetiyle buluşmuş Ürgüp'e bir beş yıl daha bu hizmet sancağını devralmanın hem gururunu hem mutluluğunu yaşıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah hamt olsun bu mübarek üç aylarda bu güzel hizmeti bizlere nasip etti. Böyle güzel bir hava da böyle güzel bir günde böyle güzel bir görevi üstlenmenin haklı gururunu taşımaktayım. Bizler bu yola 31 Mart akşamına kadar AK Parti Ürgüp Belediye Başkan Adayı olarak çalıştık. Ama sandıklar açıklandı, sonuçlar açıklandı benim artık 8 kişilik değil 22 bin 300 kişilik bir alem var. Ben bu saatten sonra bizlere destek veren, oy veren oy vermeyen bütün Ürgüp'lü halkımızın Ürgüp Belediye Başkanıyım. Bu saat itibari ile 7 gün 24 saat tüm Ürgüp'lü hemşehrilerimizin hizmetkarı olmak için söz veriyorum. Bizler bu yola çıkarken 'hikayemiz var' dedik, 'gönlümüz bir' dedik, 'dualarımız bir' dedik, 'umutlarımız bir' dedik. Bu hikayeyi tüm 22 bin kişi ile beraber tüm aktörleriyle yazalım istiyorum. Hepiniz gelin bu kardeşinize gayret verin, öneri verin, fikir verin yardımcı olun; Allah'ın izni ile bu kardeşinizde 5 yıl boyunca sizlerin hizmetkarı olmaya devam etsin. Biz bu Ürgüp'ü yarınlara umutlarımız bir diyerek Kapadokya'nın başkenti Turizmin lokomotifi olan bu ilçemizi hep beraber el birliğiyle, vizyon projelerimizle, kültürel projelerimizle sanatsal projelerimizle, geleceğin Ürgüp'ünü imar ve ihya edeceğiz.bizler bu yola sizlerle beraber çıktık, sizlerle beraber olacağız ve sizlerin içinizden çıkan bir kardeşiniz sizlerle beraber bu yolculuğu tamamlayacak. Bizler sizlerle olmaktan mutlu ve gururluyuz. Bundan sonra tüm Ürgüp için hep beraber el birliği yaparak gönül birliği yaparak bu Ürgüp'e hep beraber hizmet edeceğiz. Bu saat itibari ile görevi devralacağım Fahri Yıldız ağabeyime destek, gayret ve üstün gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere kampanya dönemimizde desteklerini esirgemeyen başta milletvekillerimiz olmak üzere, il başkanımıza, ilçe başkanımıza ana kadememize, gençlik kollarıma, kadın kollarıma ve siz değerli Ürgüp'lü hemşehrilerime teşekkür ederim. Liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz akı olmak için çalışacağız" diye konuştu.



Devir teslim törenine Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer, belediye meclis üyeleri, belediye personelleri, önceki dönemler ve mevcut ilçe teşkilatı ve çok sayıda Ürgüplü vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR

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