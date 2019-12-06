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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yılın son Muhtarlar toplantısını Ürgüp ilçe merkez mahalleleri ve Ürgüp köyleri muhtarlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yılın son Muhtarlar toplantısını Ürgüp ilçe merkez mahalleleri ve Ürgüp köyleri muhtarlarıyla birlikte gerçekleştirdi.


Ürgüp İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp ilçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, Ürgüp İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Levent Bal ve Ürgüp ilçe kurum müdürlerinin de bulunduğu toplantıda muhtarlar isteklerini ve taleplerini ilettiler. - NEVŞEHİR

Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
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