Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk'ten engelliler gününde anlamlı ziyaretler

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bazı ziyaretler gerçekleştirdi.



Ürgüp 80. yıl Hanife Memiş Aksoy rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Aktürk, merkezde kalan sakinlerin gününü kutlayarak onlarla birlikte pasta kesti.



Hayırsever Hanife Aksoy'un da katıldığı ziyarette Aktürk, Ürgüp'e böyle anlamlı bir merkezin kazandırılmasına katkıları nedeniyle Aksoy ailesine teşekkür ettiğini belirtti.



Rehabilitasyon merkezine gerçekleştirilen ziyaretten sonra Ürgüp Belediyesi'nde görev yapan engelli personelleri evinde ziyaret eden Başkan Aktürk, personellerine aileleriyle birlikte mutlu bir hayat temenni etti.



Daha sonra kendisinden tekerlekli sandalye talep eden vatandaşı evinde ziyaret ederek taleplerini yerine getiren Aktürk, "Ürgüp Belediyesi olarak, sadece 3 Aralık engelliler gününde değil, her zaman engellilerin yanında yer alan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Bugün farkındalık oluşturmak amacıyla engelli vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ürgüp'ümüzün engelsiz ve ulaşılabilir kent olması için planlamalarımızı ona göre yapıyor ve engellilerimizin ilçemizde rahatça hayatlarını sürdürebilmelerini amaçlıyoruz. Bu düşünceyle önümüzdeki haftalarda Ürgüp'te engelli vatandaşlarımızın ulaşımları konusunda hayatlarını kolaylaştıracak araç temin ederek engelli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız " dedi. - NEVŞEHİR