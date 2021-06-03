Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk'ten "temiz siyaset" vurgusu - Son Dakika

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, seçildiği günden beri ön yargıdan uzak, hoşgörülü, uzlaşma kültürü olan, demokratik değerlere saygılı bir yapı içinde çalışma yürüttüklerini belirterek, temiz siyaset yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aktürk, AK Parti İlçe Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, seçildiği günden beri mesai mefhumu gözetmeksizin verdikleri sözler çerçevesinde emek sarf ettiklerini vurguladı.

Toplumu birleştiren bir düşünce ve davranışla örnek olmak gayesiyle çaba harcadıklarını kaydeden Aktürk, "Bizler karşımızda siyaset yapanlara saygı ile muamele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Karşımızda siyaset yapanlara ölçülü eleştiri yaptık ama hiçbir zaman hakaret etmedik. Kin, nefret, iftira, dedikodu gibi söylemlerden her daim uzak durduk. Temiz kalmaya, temiz siyaset yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamasında, ilçedeki bazı siyasi parti temsilcilerinin şahsı ve belediyeye yönelik ithamlarda bulunduğunu aktaran Aktürk, bu tür söylemleri kınadığını ifade etti.

İlçe halkına en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını anlatan Aktürk, şöyle konuştu:

"Bizlere yöneltilen asılsız iddialar ve atılan iftiralara karşı bütün hukuki haklarımızı Ürgüp halkı adına kullanacağımızı beyan ediyorum. Bu ortaya atılan iddialarla ilgili tek bir delil, tek bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanlış, eksik, güdümlü ve hangi saiklere hizmet ettiğini çok iyi bildiğimiz, iftiralarla bezenmiş basın toplantısındaki beyanatları şiddetle reddediyorum ve kınıyorum. İddialarını ispat etmeye davet ediyorum. İspatlayamadıkları her iddia kirli vizyonlarına yeni bir leke olarak eklenecektir."

Toplantıda, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman da bulundu.