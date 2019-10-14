Son Dakika Haberleri: Ürgüp Belediye İtfaiyesinden uygulamalı tatbikat
Son Dakika Güncel Ürgüp Belediye İtfaiyesinden uygulamalı tatbikat

Ürgüp Belediye İtfaiyesinden uygulamalı tatbikat

1 saat önce

Ürgüp Belediyesi İtfaiye Şefliği tarafından uygulamalı tatbikat yapıldı.

Ürgüp Belediye İtfaiyesinden uygulamalı tatbikat, System.String[]

Ürgüp Belediyesi İtfaiye Şefliği tarafından uygulamalı tatbikat yapıldı.


İtfaiye Şefliğinden yapılan açıklamada " İlçemizde gün geçtikçe artan nüfus sayısına bağlı olarak artan konut sayısı ve gelişmekte olan turizm sektörü ile bağlantılı turistik tesisler ve iş yerlerinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak itfaiye gücünün arttırılması gerekliliğinin bilinciyle gün geçtikçe itfaiye personeli ve ekipmanlarını güçlendirme çalışması yapmaktayız. Bu kapsamda periyodik zamanlarda eğitimler ve uygulamalı tatbikatlar yapılmaktadır" denildi.


Her türlü yangın, trafik kazası, arama kurtarma faaliyeti, sel baskınları ve doğal afetlerde vatandaşların 7 gün 24 saat hizmetinde olduklarını vurgulayan Ürgüp Belediyesi İtfaiye Şefliği, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün talimatları doğrultusunda İş Güvenliği Uzmanının denetiminde kapalı alan yangın tatbikatı düzenlendiği ifade edildi.


Yapılan tatbikat doğrultusunda 4 farklı noktada çıkan yangına en kısa zamanda müdahale edilerek olay yerinde mahsur kalan iki kazazedenin başarı ile kurtarıldığı belirtildi. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
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