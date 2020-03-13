Ürgüp Belediyesi 1 Haziran'a kadar su kesintisi yapmayacak - Son Dakika
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Ürgüp Belediyesi 1 Haziran'a kadar su kesintisi yapmayacak

7 saat önce

Ürgüp Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında su borcu olan vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağını açıkladı.

Ürgüp Belediyesi 1 Haziran'a kadar su kesintisi yapmayacak, System.String[]

Ürgüp Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında su borcu olan vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağını açıkladı.


Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ürgüp Belediyesi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz hijyen tedbirleri çerçevesinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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