Ürgüp Belediyesi arsa ve konut ihalesi yaptı - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilen ihaleler ile Ürgüp Belediyesi Ürgüp Evleri Toplu Konutları Döner Sermaye İşletmesi aktifinde bulunan Eski Belediye Lojmanları olarak bilinen taşınmaz (arsa) ile yine toplu konutlarda bulunan 3 adet 145 metrekare dubleks konutun satışı gerçekleştirildi.

Kavaklıönü Mahallesi'nde bulunan bin 395 ada 14 parselde kayıtlı bin 890 m'lik arsa 1 milyon 606 bin 500 lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldığı ihale sonucunda 2 milyon 685 bin lira bedelle satılırken, toplu konutlarda bulunan ve 135 bin muhammen bedelle ihaleye çıkarılan konutlardan A1-1Blok Dubleks konut 191 bin lira bedelle, B-1 Dubleks konut 210 bin bedelle, B-2 Dubleks konut ise 226 bin lira bedelle satıldı.

Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, "Bizler Ürgüp Belediyesi Ürgüp Evleri Toplu Konutları sakinlerinin yıllardır ne çileler çektiğini çok iyi biliyoruz. Birilerinin sebep olduğu mağduriyetle büyük sıkıntılar çeken site sakinlerinin bu durumunu görmezden gelemezdik. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren sitede yaşayan insanlarımızın dertlerini dert edindik ve çözüm için çalışmaya koyulduk. Konuya ilişkin gerekli mimari ve teknik izinleri almak ve projeleri hazırlamak için Fen İşleri Müdürlüğümüzle ciddi bir mesai harcadık. Hazırlanan projeleri hayata geçirmek ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak için kaynak ihtiyacını da bugün yaptığımız ihaleler sonucunda sağlamış bulunuyoruz. Bugün yapmış olduğumuz ihaleler ile Toplu Konut Döner Sermayemize ait taşınmazların satışları sonucu elde edilen 3 milyon 312 bin lira tamamen Toplu Konutlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak harcanacaktır. Nitekim 31 Mart seçimi öncesi seçim çalışmalarında arkadaşlarımızın benim için kullandığı bir slogan vardı; "ilaç gibi başkan". İşte bu site sakinlerimizin sorununu da bizler bir hastalık olarak görüp tedavisini de yapacağımıza dair söz vermiştik. Bir kardeşiniz olarak kronikleşen bu hastalığımıza da ilaç olmaktan ziyadesi ile memnun ve gururluyum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ayrıca Ürgüp Belediyesi tarafından bugün yapılan diğer ihaleler ile belediye envanterinde bulunan 6 adet arsanın satışı gerçekleştirildi. İhaleler sonucunda elde edilen 1 milyon 697 bin liranın Ürgüp Belediyesi yatırım projelerinde kullanılacağı ifade edildi. - NEVŞEHİR