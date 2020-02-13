Ürgüp Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Ürgüp Belediyesi, etkisini yoğun olarak gösteren kar yağışıyla birlikte temizleme, tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ürgüp Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor, System.String[]

Ürgüp Belediyesi, etkisini yoğun olarak gösteren kar yağışıyla birlikte temizleme, tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Kent içinde ve mahallelerdeki ulaşımı aksatmamak için yoğun çaba sarf eden belediye ekipleri, iş makineleri ile kar temizleme çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.


Gece başlayan kar ile birlikte sabah saatlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplere talimat veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, gece demeden gündüz demeden kar ile mücadelede üstün başarı sağladı. Bizlere vatandaşlarımızdan gelen geri dönüşler çalışma azmimizi arttırıyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ürgüp'e ve Ürgüplüye hizmet etmek bizlere mutluluk veriyor" dedi.


"Sokak havanları unutulmadı"


Ürgüp'te soğuk hava ve kar yağışının etkisinde olan sokak hayvanları da unutulmadı.


Ürgüp Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan sokak hayvanları mama istasyonlarına mama ve su takviyesi yaptı.


Kar yağışıyla birlikte yem bulmakta zorlanan kuşlar için de belirli noktalara yem bırakıldı.


"Karayolları sorumluluk bölgesi de anlık takip ediliyor"


Karayolları ulaşım ağında yer alan başta üç güzeller mevki olmak üzere, ilçe genelindeki tüm yollar Ürgüp Belediyesi kar mücadele ekipleri tarafından anlık olarak kontrol ediliyor.


Başkan Aktürk'e anlık raporlanan yollardaki çalışmaları takip eden Aktürk, vatandaşlardan gelen talepleri de hızlıca çözüme kavuşturuyor.


Yazı bir ayrı, kışı bir ayrı güzel Ürgüp'e hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktürk, hem Karayolları ekiplerini hem Belediye ekiplerini üstün başarıları nedeniyle tebrik ettiğini ifade etti. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediyesi, Sabah, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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