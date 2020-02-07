Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

12 dakika önce

Ürgüp Belediyesi için hazırlanan yeni logo, Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet Aktürk başkanlığında yapılan toplantıda Şubat ayı gündemine alınan konular arasındaydı.

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi, System.String[]

Ürgüp Belediyesi için hazırlanan yeni logo, Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet Aktürk başkanlığında yapılan toplantıda Şubat ayı gündemine alınan konular arasındaydı.


Meclis toplantısında yeni düzenlenen logo oy birliği ile kabul edildi.


Yeni belediye logosunun, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Yeni logomuz ilçemize hayırlı olsun, renkli ve modern bir çalışma olan yeni logomuz Ürgüp'ün 2023 vizyonuna uygun olarak tasarlandı. Logoda ana karakter olarak dünyanın en fazla fotoğrafının çekildiği noktalardan olan, Kapadokya'nın sembolü olarak kullanılan ilçemizin girişindeki Üç güzeller peribacalarını, Peribacalarının kesiştiği noktanın ilçemize uzanan yolun, kullanılan renklerinde sıcak hava balonculuğu ile Ü harfinin harmanlanmasıyla hazırlanan logomuz Ürgüp'ün ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımında etkin rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.


Başkan Aktürk, yeni logonun Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi, TÜBİTAK tasarım birincisi ve ülke genelinde bir çok başarılı işe imza atan Ürgüplü Zafer Türkmen tarafından tasarlandığını belirtti. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
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