Ürgüp Belediyesi'nden kadınlara özel hediye çekilişi yapılacak - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi'nden kadınlara özel hediye çekilişi yapılacak

02.03.2021 00:57
Ürgüp Belediyesi'nden kadınlara özel hediye çekilişi yapılacak, System.String[]

Ürgüp Belediyesi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara özel hediye çekilişi yapılacak.

Ürgüp Belediyesi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara özel hediye çekilişi yapılacak.

1 hafta boyunca başvuruları alınan hediye çekilişi için 8 Mart'ta çekiliş yapılacak, çekiliş sonucunda Ürgüp'teki 200 kadına çeşitli hediyeler verilecek. 1-7 Mart tarihleri arasında kent merkezinde protokol yolunda kurulan stanttan başvurular alınacak, çarşı merkezine gelemeyecek kadınlar için de ayrıca mahalleler gezilerek çekiliş formları doldurularak alınan başvurular mühürlü çekiliş kutularına atılacak.

"Çekiliş 8 Mart'ta yapılacak"

7 gün boyunca alınan başvurular sonucunda tost makinesinden, elektrikli süpürgeye, elektrikli fırından kahve makinesine, yemek setinden çatal kaşık setine, ütüden saç kurutma makinesine varıncaya kadar kadınlara özel 200 hediyenin çekilişi 8 Mart 2021 Pazartesi günü Ürgüp Belediyesi sosyal medya hesabından canlı olarak yapılacak. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından çekilecek şanslı isimler her hediye için 1 asil 1 yedek olmak üzere belirlenecek.

Hediye çekiliş kutusuna atılan seri numaralı koçana hediye çıkması durumunda başvuru sahibi kendisinde kalan aynı seri numaralı koçanı getirerek hediyesini alabilecek. Geçtiğimiz yıllarda kadınlar günü programlarında yaptıkları hediye çekilişi etkinliğinin bu yıl toplu etkinliklerin pandemi sebebiyle yapılamadığından bu şekilde bir organizasyon planladıklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, çekilişe katılan tüm kadınlara bol şans dileyerek, "Kadınlarımız; bizim anamız, bacımız, kızımız ya da can yoldaşımız, hayat arkadaşımız. Bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın şimdiden 8 Mart kadınlar gününü kutluyorum" dedi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ürgüp Belediyesi'nden kadınlara özel hediye çekilişi yapılacak - Son Dakika


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