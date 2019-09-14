Son Dakika Haberleri: Ürgüp Belediyesi'nden okullara geri dönüşüm kutuları
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Ürgüp Belediyesi'nden okullara geri dönüşüm kutuları

1 saat önce

Geri dönüşüm alışkanlığının çocukluktan itibaren edinilmesi gerekliliğinin altını çizen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirilmesini sağladı.

Ürgüp Belediyesi'nden okullara geri dönüşüm kutuları, System.String[]

Geri dönüşüm alışkanlığının çocukluktan itibaren edinilmesi gerekliliğinin altını çizen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirilmesini sağladı.


Çöpleri cam, plastik, kağıt, metal gibi türlere göre ayırılarak geri dönüşüme kazandırılmasına hassasiyetle yaklaşan Başkan Aktürk, bu alışkanlığı Ürgüp'e kazandırmakta kararlı. Geri dönüşüm proje uygulamalarını okullarda başlatan Aktürk, hem çocuk yaşta bu bilincin oturmasını planlıyor hem de bu şekilde her ailede bir bireyin geri dönüşüm bilince sahip olacağının altını çiziyor. Çöpte heba edilen milli servetimize hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayan Aktürk, "Geri dönüşüm konusuna hassasiyetle eğilerek bir değişim başlatmamız gerekiyor. Ürgüp Belediye Başkanı olarak, bu alışkanlığın kalıcılığını sağlamak adına işe çocuklarımızdan başladık. Okullarımıza yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularıyla çöpünü ayrıştırma bilincine sahip nesiller yetiştireceğiz. Bu çocuklar ailelerini, çevrelerini etkileyerek zaman içerisinde ortak toplum bilincinin oluşmasını sağlayacak." dedi.


Projelerini anlık veya geçici temeller üzerine oluşturmadığını, Ürgüp'ün geleceğinin çehresini değiştirmek üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Mehmet Aktürk, Ürgüp'ün iyiliği için ne gerekiyorsa yapmaktan asla imtina etmeyeceklerini belirtti. - NEVŞEHİR

Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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