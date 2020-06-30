Ürgüp Belediyesi'nin çalışmaları ile Ürgüp şantiyeye döndü - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi'nin çalışmaları ile Ürgüp şantiyeye döndü

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, projelerini bir bir hayata geçiriyor.

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Göreve geldiği birinci yılından itibaren Ürgüp'e yakışacak büyük projelerin saha çalışmalarını başlatan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Ürgüp'e ve Ürgüplüye hizmet etmekten keyif alıyorum." Dedi.


Düşün, planla, uygula, neticelendir prensibi ile gecesini gündüzüne katan Başkan Aktürk, ekibiyle birlikte Ürgüp'ün uzun yıllar kangren haline gelmiş işlerini cerrahi titizlikle çözüme kavuşturuyor.


"Otel binası yıkılarak risk ortadan kaldırıldı"


Ürgüp Belediyesi'nin mülkiyeti olan ve yıllardır şehir merkezinde çözüm bekleyen eski bina ve eski hastane binası titizlikle yıkılarak yeniden Ürgüp'e hizmet edecek büyük bir proje için hazırlıkları tamamlandı.


"Otopark alanlarında çalışmalar sürüyor"


Ürgüp Belediyesi tarafından ihale edilerek BELPARK firması tarafından işletilecek Ürgüp'ün kapalı otopark alanlarında hazırlık çalışmaları sürüyor. Güvenlik kameralarıyla ve giriş çıkış otomasyon sistemi ile kontrolü sağlanacak otopark yerlerinin gerekli düzenlemeleri devam ediyor.


"Belediye binasın tamamlanıyor"


1950 yılından bu yana Ürgüp Belediyesi olarak hizmet veren, 1970'li yıllarda bazı ilaveler yapılan belediye makam binası ve hizmet birimlerinde çalışmalar tamamlandı. Çalışma alanı 300 m'den 900 m'ye çıkarılan hizmet birimleri vatandaşa daha kaliteli hizmet ulaştırmak için Temmuz ayından itibaren çalışmaları tamamlanan binada hizmete devam edecek.


"Terminalde yeni düzenleme"


Ürgüp Terminalinde bulunan Göreme Taksi durağı ve tüm dolmuşların yolcu aldığı durak yeniden düzenlenerek tüm mahallelerin dolmuşları geldiğinde kilitlenen trafiğin rahatlaması amaçlanıyor.


"Atıl durumdaki parkta düzenleme"


Ürgüp'ün merkezinde olmasına rağmen yeterince ilgi çekmeyen, çam ağaçlarıyla çevrili parkta yapılan düzenleme çalışmalarıyla park yeni bir görünüme kavuşuyor. Sosyal tesisiyle birlikte vatandaşların kullanımına açılacak Ürgüp Belediyesi Sosyal Tesisi olarak hizmete girecek.


Kafe ve restoran olarak Ürgüp Belediyesi tarafından işletilecek yapay şelalesiyle, vatandaşların beğenisini kazanacak parkta peyzaj çalışmaları sürüyor.


"Düğün salonu otoparkı tamamlandı"


Ürgüp Belediyesi Sabahat Toksöz Düğün Salonunda düğün anında araçların yoğunluğu sebebiyle yaşanan sıkıntının önüne geçmek için düğün salonu yanındaki kent parkın üst tarafındaki alan otopark alanı olarak belirlendi. Kilitli parkesi döşenerek araç yerleri belirlenen alana düğünlerde vatandaşların araçlarını güvenlik kameralarıyla donatılmış otoparka park etmeleri sağlanacak. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediyesi, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ürgüp Belediyesi'nin çalışmaları ile Ürgüp şantiyeye döndü - Son Dakika

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