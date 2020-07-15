Ürgüp Belediyesi'nin yenilenen binası hizmete açıldı - Son Dakika

Ürgüp ilçesinde, bir süre önce bakıma alınan belediye binası törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 70 yıldır hizmet verilen belediye binasının yenilenen yüzüyle hizmete sunulduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden beri ilçede hizmet kalitesini yükseltebilmek için çaba harcadıklarını kaydeden Aktürk, "Tarihimize, geçmişimize, kültürümüze ve Ürgüplüye olan sorumluluğumuz çerçevesinde hızlı kararlar alarak yorgun düşen binayı uzun yıllar daha diri, daha etkin ve verimli hizmet edebilmesi için ilçemize yakışan bir hale getirdik. Farkındalık oluşturan bir bakış açısıyla belediyemizin kurumsal kimlik inşasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz önemli bir parçayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Binanın açılış kurdelesi Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından kesildi.