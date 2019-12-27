Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı
6 saat önce
Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Ürgüp Belediyesi tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Ürgüp Belediyesi tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.
Ürgüp ilçesinde birçok noktaya yerleştirilen korunaklı yem ve mama kaplarına yiyecekler Belediye ekipleri tarafından bırakıldı. - NEVŞEHİR
Son Dakika Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı