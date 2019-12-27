Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Ürgüp Belediyesi tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.

Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Ürgüp Belediyesi tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.


Ürgüp ilçesinde birçok noktaya yerleştirilen korunaklı yem ve mama kaplarına yiyecekler Belediye ekipleri tarafından bırakıldı. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
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