Ürgüp Belediyesi yerli otomobilin 50. üretimine talip oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp Belediyesi yerli otomobilin 50. üretimine talip oldu - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi yerli otomobilin 50. üretimine talip oldu

6 saat önce

Ürgüp Belediyesi tarafından Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli ve milli aracın 50. aracına talip olundu.

Ürgüp Belediyesi yerli otomobilin 50. üretimine talip oldu, System.String[]

Ürgüp Belediyesi tarafından Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli ve milli aracın 50. aracına talip olundu.


Dün tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı program ile yapılan yerli ve milli aracın siparişleri verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ürgüp Belediyesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bir dilekçe vererek üretilen ve banttan inecek olan 50.araca talip olduğu ifade edildi. Ürgüp Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, "Ürgüp Belediyesi olarak Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli ve milli olarak üretilen banttan inecek olan 50.araca belediyemiz hizmetinde kullanılmak üzere Ürgüp Belediyesi olarak talip olduğumuzu belirtir, talebimizin değerlendirilmesin hususunu arz ederiz" denildi. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız
İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı

Son Dakika Haberleri
20:46 11. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
20:46 Dev yarışmanın finali gerçekleşti - Son Dakika
20:46 İngiliz hükümeti yanlışlıkla yeni Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı - Son Dakika
20:44 Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (3) - Son Dakika
20:42 AK Parti İl Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika
20:04 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürgüp Belediyesi yerli otomobilin 50. üretimine talip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]