Son Dakika Haberleri: Ürgüp Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Ürgüp Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

1 saat önce

Ürgüp Belediyesi ile yetkili Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ürgüp Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Ürgüp Belediyesi ile yetkili Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan kadroya geçen işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile Sendika Yetkilisi Serhat Çelik arasında imzalandı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "İşçilerimizin alın terinin karşılığını tam ve zamanında vermek adına sahip olduğumuz hassasiyet geçmişte olduğu gibi önümüzdeki zamanlarda da devam edecek. İmzalanan bu toplu sözleşmenin işçi kardeşlerimize ve belediyemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Hizmet İş Sendikası, Ürgüp Belediyesi, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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