Ürgüp Belediyesinin logosu değişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp Belediyesinin logosu değişti - Son Dakika

Ürgüp Belediyesinin logosu değişti

7 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp Belediyesinin logosu meclis kararıyla değişti.

Ürgüp Belediyesinin logosu değişti, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp Belediyesinin logosu meclis kararıyla değişti.

Mehmet Aktürk başkanlığında yapılan Belediye Meclis Toplantısında, belediyenin yeni logosu oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni logonun, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, tasarımın Ürgüp'ün 2023 vizyonuna uygun olarak tasarlandığını belirtti.

Aktürk, "Logomuz Ürgüp'ün ulusal ve uluslararası arenada tanıtımında etkin rol oynayacak. Logo Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi, TÜBİTAK tasarım birincisi ve ülke genelinde bir çok başarılı işe imza atan Ürgüplü Zafer Türkmen tarafından tasarlandı." dedi.

Mehmet Aktürk, Hasan Aktürk, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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