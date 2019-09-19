Ürgüp'e yeni içme suyu kuyusu

Ürgüp ilçesinde, içme suyu sıkıntısının yaşanmaması amacıyla belediye tarafından yapılan sondaj çalışması olumlu sonuç verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ürgüp'ün içme suyunun temin edildiği Mazı köyü kırsalındaki çalışmada 350 metre derinlikten saniyede 25 litre su alınabilen yeni bir kuyu bulduklarını belirtti.

Ürgüp'ün gelecek 20 yıllık ihtiyacına cevap verecek nitelikte su temin edildiğini ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında bölgenin konaklama merkezi olan Ürgüp'te otellerin de yoğun olduğu dönemlerde su kullanımının artmasıyla depolarımızdaki su oranı düşüyordu. Önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek su kesintisinin önüne geçebilmek için sondaj çalışmasına başlamıştık. 46 gün süren çalışmalarımızın sonucunda bugün çok şükür ki ihtiyacımızı karşılayan kuyulara ilave olarak saniyede 25 litre su alabileceğimiz bir kuyuya ulaştık."