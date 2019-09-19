Son Dakika Haberleri: Ürgüp'e yeni su kuyusu kazandırıldı
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Ürgüp'e yeni su kuyusu kazandırıldı

24 dakika önce

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, önümüzdeki yıllarda Ürgüp'te yaşanabilecek su kesintilerine engel olmak için yeni su kaynağı temin ettiklerini açıkladı.

Ürgüp'e yeni su kuyusu kazandırıldı, System.String[]

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, önümüzdeki yıllarda Ürgüp'te yaşanabilecek su kesintilerine engel olmak için yeni su kaynağı temin ettiklerini açıkladı.


Kapadokya'nın turizm ve konaklama merkezi Ürgüp'ün Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, önümüzdeki yıllarda yaşanması muhtemel su kesintilerine engel olmak için 46 gündür sürdürdükleri çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Saniyede 25 litrelik yeni su kuyumuz halkımıza hayırlı olsun." dedi.


Mazı Köyü Bozbel Mevkiinde yapılan sondaj çalışmalarında 350 Metrelik derinlikte yeni su kaynağının Ürgüp'teki depolara su pompalayacağını belirten Başkan Aktürk, "Bu yıl otellerdeki turist yoğunluğunun olduğu yaz aylarında kuyularımızda yaptığımız tespit çalışmalarında önümüzdeki yıllarda artacak nüfusa da bağlı olarak Ürgüp'te herhangi bir su kesintisi yaşatmamak adına çalışma başlatmıştık. 46 günün sonunda çok şükür hedefimize ulaştık, 4 kuyumuzdan su temin ediliyordu, 5. kuyumuzda saniyede 25 litre su temin edilebilir seviyeye ulaştık. Önümüzdeki 20 yıl için Ürgüp'ün su sorunu olmayacak inşallah, halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Mehmet Aktürk, Kapadokya, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:54 Kaynak: İHA
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