Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Erhan, Belediye Başkanı Aktürk'ü ziyaret etti
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Avcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığından Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 4. sınıf Emniyet Müdürü Hasan Erhan, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
Avcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığından Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 4. sınıf Emniyet Müdürü Hasan Erhan, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü ziyaret etti.
Ürgüp İlçesine Emniyet Müdürü olarak atanan Hasan Erhan, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette Başkan Aktürk'ten Ürgüp ile ilgili bilgiler alan 4. sınıf Emniyet Müdürü Hasan Erhan'a Aktürk, yeni görev yerinde başarılar diledi. - NEVŞEHİR
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