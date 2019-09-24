Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan görevine başladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne ataması yapılan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Erhan bugün itibari ile göreve başladı.



Yayımlanan atama kararnamesi ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Erhan Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Bugün görevine başlayan Hasan Erhan ilk olarak Ürgüp ilçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı'yı makamında ziyaret etti.



Kaymakam Maraşlı yeni Emniyet Müdürü Hasan Erhan'a yeni görev yerinde başarılar diledi. - NEVŞEHİR