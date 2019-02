Ürgüp Projelerini Açıkladı

Sivas Belediyesinin en güçlü adayı Doğan Ürgüp, Sivas'ın çehresini değiştirecek önemli projelerini açıkladı.

Sivas'ta mahalli idareler seçiminde Sivas Belediyesinin en güçlü adaylarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, Sivas'ın çevresini değiştirecek önemli projelerini açıkladı. Öne çıkan projelerini belediyecilik hizmetleri, ulaşım, spor, turizm ve daha yeşil bir Sivas başlıkları altına ele alan Ürgüp, 2009 yılında Sivas Belediye Bakanlığı döneminde başlatılan Turkuaz kentsel dönüşüp projesinin tamamlanacağını belirtip, Kızılırmak Projesinin Sivas'ın Kızıl Elması olacağını kaybetti.



Kızılırmak projesi



Ürgüp, kızıl ırmak projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kızılelma ulaşılacak hedef anlamına geliyor. Kızılırmak projesi toplam uzunluğu 14 km olan ırmak şeridinde yapacağımız çalışmaların tamamını oluşturuyor. Projeye tek dönemlik proje olarak bakmıyoruz. Tamamlanması birkaç dönemi bulacaktır. İlk etapta Eğriköprü - Üniversite arasındaki kıyı şeridinde sosyal alanlar, sportif alanlar, yürüme ve bisiklet yolları, oyun parkları, kafeteryalar, düğün salonu gibi ticari ve sosyal alanlar faaliyete geçecek."dedi. Ürgüp öne çıkan projelerini ise şu şekilde sıraladı.



Tavra deresinin üzerine açılacak



"Günümüzden 30 yıl önce Sivas içinden dereler geçen bir şehirdi. O günün şartları gereği birazda yanlış planlama sonucu bu derelerin üzeri kapatıldı. Yeni dönemde Tavra Deresinin üzerini açarak Sivas'ı yeniden içinden derelerin geçtiği bir şehir haline getireceğiz. Tavra Deresi, Mevlana Mahallesinden başlamak üzere Ethem Bey Parkı ve Kepenek Caddesi boyunca mümkün olan bölgelerden üzeri açık şekilde devam edecek."



Sivas Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşacak



"Yıllardır konuşulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen projelerden biri de Sivas Belediyesine yeni hizmet binası kazandırılması projesidir. Yeni dönemde belediye, yeni yerine mutlaka taşınacaktır. Yer ile ilgili değişik alternatiflerimiz olmasına rağmen şu an için öne çıkan mevki, Yenişehir mevkiindeki terminal binasının karşısıdır. Projemiz, sadece belediyeyi değil nüfus ve tapu kadostro müdürlüklerini de aynı mekanda buluşturmayı hedeflemektedir."



Kadınlar kültür ve spor merkezi kurulacak



"Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin gördüğü ilgi üzerine kadınlarımıza yönelik kültür merkezleri sayısını artıracağız. Şehrimizin değişik mahallelerine yapacağımız kadınlar kültür ve spor merkezimizden aynı anda birkaç mahallemizin faydalanmasını arzu ediyoruz. Kültür merkezlerimizin içerisinde havuz, hamam, sauna, fitnes salonu, spor alanları, sergi salonu, kurs salonları, kreş, cep sinema salonu ve çok amaçlı salon gibi değişik bölümler yer alacak."



Engelliler yaşam kompleksi kurulacak



"Engelli kardeşlerimiz için hayata geçireceğimiz projelerimizin başında Engelliler Yaşam Kompleksi adını verdiğimiz projemiz yer alıyor. Projemize kompleks adını vermemizin sebebi, yapacağımız merkezin içerisinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin tamamının yapılacak olmasındandır. Merkezimiz içerisinde engelli kardeşlerimizin bir günlerini dolu dolu geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Yine merkezimiz içerisinde engelli kardeşlerimiz bir yakınlarıyla birlikte havuz, hamam, sauna gibi imkanlardan faydalanacaklar. Merkezimizde ayrıca çok amaçlı salonlar, kurs ve etkinlik odaları, kütüphane, internet ve toplantı odaları gibi bir çok birim olacak."



Gençlik merkezi projesi



"Gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini yapabilmeleri, cep telefonu ve bilgisayar bağımlılıklarından bir nebze uzaklaşmaları ve sosyalleşmeleri adına kapsamlı bir gençlik merkezi inşa edeceğiz. Gençlik Merkezimizin içerisinde derslikler, atölyeler, hobi odaları, müzik odaları, kurs ve etkinlik odaları, cep sineması, çalışma odaları, kütüphane ve kafeterya gibi birimler yer alacak. Merkezimizde İş-Kur işbirliğiyle kurslar düzenleyerek, gençlerimizin KOSGEB hibe kredilerinden faydalanarak işyeri sahibi olmalarına imkan sağlanacak. Merkezimiz aynı zamanda danışmanlık görevini de ifa edecek."



Ilık çermik projesi



"Özellikle sıcak çermiğe yaptığımız yatırımlarla bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmiş ve yatırımcıların da bölgeye yeni yatırımlar yapmasına vesile olmuştuk. İlk dönemimizde satın aldığımız Balahur Köyüne termal tesisler yapılacak. Balahur köyündeki su kaynağının 37 derece olan ısısı nedeniyle projemize yerel bir ifadeyle ılık çermik adını verdik. Projemiz tamamlandığında sıcaklığı 48 derece olan Sıcak Çermik, 28 derece olan Soğuk Çermiğin yanında vücut ısısına denk bir çermiğimiz daha olacak."



Sivas kalesi projesi



"Kamulaştırma çalışmaları neredeyse tamamlanan Sivas Kalesi projesine kaldığı yerden devam edeceğiz. Sami Aydın döneminde hazırlanan projeyi detaylarıyla inceleyip gerekli iyileştirmeleri yaptıktan sonra Sivas Kalesini de şehrimizin kültürel hayatına katmaya kararlıyız."



Özbelsan güçlendirilecek



"Belediyemizin iştiraklerinden olan ve yüzlerce gencimize istihdam sağlayan Özbelsan'ı yeni dönemimizde güçlü ve dinamik bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla Özbelsan'ı farklı alanlarda üretim yapar hale getirip, çalışan sayısını da ciddi anlamda artıracağız."



Sebze hali modernize edilecek



"Eski Sebze Hali, şehrin ticari anlamda en kalabalık mekanlarının başında geliyor. Günün her saati yaşanan ekonomik canlılığa rağmen esnaflarımız yıllardır çok uygun olmayan işyerlerinde faaliyetlerine devam ediyorlar. Hak sahipleriyle mutlak suretle anlaşmak kaydıyla Eski Sebze Halindeki dükkanların iç ve dış cephe ve zeminlerini yenileyeceğiz. Orta alanda kalan bölümü daha modern bir hale getireceğiz. Mümkün olması durumunda halin altına kapalı bir otopark yaparak, alış veriş için gelen vatandaşlarımızın park sıkıntısını ortadan kaldıracağız ve böylece ticaret hacmini genişletmiş olacağız."



Meydan yenilenecek



"Sivas'ta tek merkezli ticareti şehrin farklı bölgelerine yaymak maksadıyla yeni meydan projelerimizi hayata geçireceğiz. Esenyurt, Karşıyaka, Diriliş, Fatih, Yenişehir, Esentepe ve Mimar Sinan Mahallelerimizde oluşturacağımız kent meydanlarımızla şehrin tek merkezinde kilitlenen araç ve yaya trafiğini de farklı bölgelere yaymayı amaçlıyoruz."



Her eve sağlıklı ve ucuz su



"Su hayattır, sağlıktır. Sivaslıların ortak sorunlarından biri de sağlıklı suya olan hasretleridir. Tıpkı ilk dönemimizde olduğu gibi şehir şebeke suyunu henüz dağıtıma başlamadan her türlü arındırma işleminden geçirip, ph ve sertlik değerini dengeleyip sağlıkla içilebilir hale getirdikten sonra dağıtacağız. Ayrıca su fiyatlarında da yüzde 25'lik bir indirime giderek, aile bütçesine katkı sunmayı hedefliyoruz."



Bir çok otopark yapılacak



"Şehrimizin ciddi problemlerinden biri de otopark eksikliğidir. Yeni dönemde açık otopark alanlarının dışında kapalı ve katlı otoparkları da Sivas'a kazandıracağız. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin altında gerçekleştirdiğimiz katlı otopark projelerini şehir merkezinde yaygınlaştıracağız. Uzunhacıoğlu Cami altı, Sivas Lisesi altı, Basın Çarşısı, Turkuaz Projesini uygulayacağımız alan, Eski Buğday Pazarı altı, Eski Sebze Halinin altı ve Mevlana İlköğretim Okulunun altı gibi uygun alanlara yeraltı otoparkları yapacağız. Halen ihale metoduyla araç parklarının yapıldığı cadde kenarlarındaki uygulamayı belediye bünyesine alarak otopark ücretlerini 1 liraya çekeceğiz. Bu alanları kendimiz işleterek yeni istihdamda sağlamış olacağız."



Numune hastanesi önünde alt geçit



" Numune Hastanesine ulaşımda yaşanan sıkıntıları yeni otobüs güzergahlarıyla çözmenin dışında o bölgede yaşanan trafik sıkışıklığını da çözüme kavuşturacağız. Bu amaçla bölgeye kazandıracağımız yeni bir alt geçitle araç yığılmalarının önüne geçeceğiz."



Recep Tayyip Erdoğan bulvarı tamamlanacak



"Bizden önce başlanılan ancak tamamlanamayan projeleri tek tek ele alıp kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Yapımı halen devam eden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını da kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."



Trafik hızlanacak



"Sivas özellikle sabah erken saatlerde okul servisleri ve otobüsler, akşam mesai sonrasında da iş çıkışı yaşanan trafik yoğunluğuna sahne olmaktadır. Bu amaçla trafik yoğunluğu yaşanan bölgeler tek tek ele alınacak ve kalıcı çözümlerle trafik akışının hızlanması sağlanacaktır. Yeni akslar, refüjler, yan yollar gibi benzeri uygulamalar her bölgenin özelliğine göre hayata geçirilecektir."



Şehre estetik görüntü



"Sivas Anadolu'nun en kadim şehirlerinden birisidir. Dolayısıyla her anlamda örnek gösterilmesi gerekir. Şehrin temizliği kadar görüntüsü de çok önemlidir. Bu amaçla özellikle şehir giriş ve çıkışlarında sıkça rastlanılan görüntü kirlilikleri giderilecek, çevre yollarından Sivas'a giriş-çıkış yapan konuklarımız estetik bir şehir göreceklerdir."



Akıllı otobüs durakları



"İçerisinde internet erişiminin bulunduğu, bilgi ekranları, cep telefonu ve engelli akülü araç şarj istasyonlarını barındıran, kent kart dolum makinelerinin de olacağı kapalı otobüs durakları yapacağız."



Kapalı spor salonu



"Mezbelelik durumdaki Paşa Çayırı'na yaptığımız Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesislerine bu dönem bir de kapalı spor salonu yaparak, salon sporlarına olan katkımıza devam edeceğiz. Bölgeye yapacağımız kapalı spor salonundan amatör sporcularında faydalanmasını sağlayacağız. Bu arada Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesislerindeki modernize çalışmalarımız devam edecek ve bu kapsamda misafir seyirci tribünlerini de kapalı hale getireceğiz."



Uluslararası bisiklet turnuvası



"2009 yılından 2013 yılına kadar devam ettirdiğimiz ve kendi dalında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük ikinci organizasyonu olan Muhsin Yazıcıoğlu Uluslararası Bisiklet Turnuvasını yeniden hayata geçireceğiz. Yerli-yabancı yüzlerce sporcuyu ve kafileyi Sivas'ta ağırlamak spora sağladığımız katkının yanından ilimizin tanıtımına da önemli katkı sağlayacaktır."



Mahallere futbol sahası



"İlk dönemde 32 mahallemize halı sahalar yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu dönem halı saha yapılmayan mahallemiz kalmayacak. Sadece halı saha yapmakla kalmayıp birkaç mahallenin ortak kullanımına sunacağımız çim futbol sahaları da yaparak gençlerimize armağan edeceğiz."



Amatör kulüpler desteklenecek



"Amatör spor ve amatör spora gönül veren sporcular ve yöneticiler desteklenecek. Desteklerimiz dönem dönem maddi olabildiği gibi tesislerimizden amatör kulüplerimizin faydalanması şeklinde de olacak. Ayrıca Sivasspor taraftar gruplarımıza da deplasman maçları için ulaşım konusunda kolaylıklar sağlanacak.



Tarihi yapılanın çevresi açılacak



"İlk dönemimizde başladığımız projemize yeni dönemde de devam edeceğiz. İlk planda Alibaba Cami, Meydan ve Ulu Cami önleri açılacak. Kamulaştırma gereken yerlerde kamulaştırma çalışmalarımız hızlanacak. Aynı projeyi Güdük Minare için de uygulayacağız. Çarpık yapılaşmadan fazlasıyla nasibini alan tarihi eserlerimiz teker teker kültür hazinelerimiz arasına katılacak."



Mezarlıklar düzenlenecek



"Daha önce Yukarı Tekke Mezarlığında yaptığımız uygulamanın benzerini Aydoğan ve Halifelik Mezarlıklarında da yapacağız. Bu iki alanda tek tip mezar uygulaması yerine çevre düzenlemesi, yeşillendirme ve bakım çalışması yapılacak."



Altınkale projesi



"Sıcak Çermiğin kükürtlü sularının tıpkı Pamukkale benzeri travertenler oluşturduğunu biliyoruz. Sıcak çermiğin suyunu tepeden aşağıya bırakınca oluşturacağı traverten katları rengi itibariyle altın sarısını andıracağından projemize Altınkale ismini verdik. Proje tamamlandığında her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist çeken Pamukkale benzeri bir yapılaşma kendiliğinden oluşacak."



Şehir müzesi



"Tam bir tarih hazinesi olan Sivas'ta bir şehir müzesinin bulunmamasını çok büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. O nedenle tarihi dokumuza uygun bir mekanda hızla şehir müzemizi oluşturacağız ve müzemizde Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Sivas'ın sosyal ve ekonomik yaşamını aksettiren çok sayıda eser ve materyali sergileyeceğiz."



Sıla turizmi artacak



"İl geneli nüfusumuz 600 binler civarında olmasına rağmen il dışında ve yurt dışında milyonlarca Sivaslının yaşadığı bir gerçektir. Her yıl belirli günlerde doğdukları topraklarla hasret gideren Sivaslılar olduğu gibi şehrimizle tamamen bağını koparan milyonlarca hemşehrimiz vardır. Sivas'ı en azından ziyaret etmeyi cazip hale getirecek bir takım uygulamalarla sıla turizmini canlandıracağız. Her yaş grubu için farklı aktiviteler düzenleyerek belirli gün ve haftalarda Sivas'ı ziyaret edilebilen il konumuna getirmeyi hedefliyoruz."



Emirhan kayalıkları turizme kazandırılacak



"Sivas'a sadece 17 km uzaklıkta bulunan Emirhan Kayalıkları yakın zamanda ulusal basının da gündemine gelmiş ve Mars yüzeyini andıran yapısıyla bir anda ilgi odağı olmuştu. Halen dağ sporlarıyla uğraşanların uğrak konaklama yerlerinden olan Emirhan Kayalıkları için oldukça kapsamlı bir projeyi hayata geçireceğiz. Emirhan Kayalıklarını, benzerlerine sadece yurtdışında rastlanan bir takım macera ve doğa sporlarının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."



Binalara tarihi cephe



"Tarihi eserlerimizin yakınlarında yer alan mesken ve işyerlerinin dış cepheleri tarihi dokuya uygun olarak yenilenecek. Böyle modern yaşamın tarihle bütünleştiği dünyanın en güzel şehir merkezlerinden biri olmayı hedefliyoruz."



Sivas'ta Orhun anıtları



"Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserleri Orhun Abideleridir. Türk adının geçtiği ilk metin olmasının dışında siyaset ve nasihatte içerir. Dolayısıyla Türklük adına en önemli eserlerden biridir. Yüzyıllar boyu düşmanın ayak basamadığı Sivas'ımıza da Orhun Abidelerinin tabiri yerindeyse bir benzerini yaptırarak şehrimize önemli bir anıt eser kazandırmak istiyoruz. Projemizi Türklüğün diğer simgelerini de anıtlaştırarak genişletmek amacındayız. Şehrimizde düzenlenen bazı etkinlikler, festivaller, kurultaylar için büyük bir meydan hazırlayacağız. Bu projemiz sıla turizmini artırmaya yönelik çalışmalarımızın bir ayağını oluşturmaktadır."



Bıçakçılar çarşısı



"İlk dönemimizde eski buğday pazarı meydanına kurduğumuz el sanatları ve bıçakçılar çarşımızı yeni dönemde daha modern işyerleriyle yenileyeceğiz. Burada yapılan işlere uygun olmak kaydıyla yeni işyerlerimiz daha çok el işçiliği gerektiren geleneksel taş işlemeli dükkanlarla revize edilecek. Buranın altını da katlı otopark olarak inşa edeceğiz."



Daha yeşil bir Sivas



"Şehrimizin batısına tıpkı Paşa Fabrikası benzeri bir mesire alanı oluşturmayı amaçladığımız Kurt Deresi Vadi Park yeni dönemde de devam edecek. İlk etap çalışmaları tamamlanacak, ikinci etap çalışmalarına başlanacak. Bölgeye adını veren Kurt Deresi de mesire alanımıza ayrı bir cazibe katacak."dedi.



Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı



"Yine şehrimizin batı giriş kapısı özelliğindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarımızda da çalışmalarımız yarım kalmıştı. Bulvar üzerinde kurduğumuz park ve sosyal tesisler acilen revize edilecek. Kentsel tasarım çalışmamız artırılacak. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı daha modern ve daha yeşil bir görünüme kavuşacak."



Şehir yeşile doyacak



"700 bin metrekareden 1 milyon 380 bin metrekareye yükselttiğimiz yeşil alan miktarını yeni dönemde en az 2 kat daha artırmayı hedefliyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarıyla Sivas'ı Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri yapmaya kararlıyız."



Engelsin oyun parkları



"Engelli çocuklarımız için tamamen onların kullanımına uygun yeni parklar yapacağız. Engelli oyun gruplarıyla donatacağımız parklarımız sayesinde önemli bir eksikliği de gidermiş olacağız. Mevcut parklarımızı engelli çocuklarımızın da kullanımına uygun hale getireceğiz."



Gültepeye bölge parkı



"Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın adının verildiği Gültepe Parkını bölge parkı hüviyetine kavuşturacağız. Sosyal donatılarda dahil olmak üzere yapacağımız kapsamlı çalışmalarla adliye ve civarı ile Gültepe mevkiindeki park ihtiyacını gidereceğiz."



Dijital kütüphane



"Teknolojik gelişmeleri süratle şehre kazandırmayı hedefleyeceğiz. Bu kapsamda özellikle araştırmacıların diledikleri bilgiye daha hızlı ve kolay erişimine imkan sağlayan bölgemizin ilk dijital kütüphanesini Sivas'a kazandıracağız. Yazılı materyallerin internet ortamına aktarılmasına yönelik çalışmalara hız vereceğiz."



Ücretsiz internet



"Halka açık alanlarda, parklarda ve sosyal tesislerimizde internet erişimi ücretsiz olacak. Vatandaşlarımız yapacağımız akıllı duraklarda da internet hizmetine ücretsiz erişim sağlayabilecek."



Anne beni gör projesi



"Tüm çocuk parklarına kamera kurularak, cep telefonlarına yüklenecek bir programla ailelerin çocuklarını her an kontrol etme imkanı sağlanacak. Güvenlik endişesi taşıyan anne ve babalar gönül rahatlığı ile çocuklarını parklara götürebilecek. Parklarımızda ayrıca güvenlik kabinleri kurularak istenmeyen olayların önüne geçilecek."



Kurs merkezi



"Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile çocuk ve gençlerimizin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmalarına imkan sağlayan kurs merkezleri açılacak. Ailelerimiz hem kurs aramak zorunda kalmayacak hem de özel ders almaya maddi imkanı olmayan öğrencilerimiz sınavlara eşit şartlarda hazırlanma imkanını bulacak."



Halk ekmek projesi yenilenecek



"Halk ekmek yenilenecek, ekmek çeşitliliği artacak, özellikle şeker hastaları için düşük glisemik endeksli ekmek üretimi yapılacak. Çöl-yak hastaları için glutensiz ekmek üretilecek." - SİVAS

