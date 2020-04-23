Ürgüp sokaklarında

Ürgüp ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, belediye tarafından hazırlanan eğlence aracı ve beraberinde maskotlarla birlikte mahalle mahalle gezerek çocukları eğlendirdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün de katıldığı programda, hoparlöründen çeşitli çocuk şarkılarının seslendirildiği araç ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen görevliler beğeni topladı.

Bazı alanlarda mola vererek dans eden maskotlara, evlerinin balkon ve penceresinden izleyen çocuklar alkışlarla destek verdi.

Başkan Aktürk, programla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl maalesef coşkulu bir şekilde kutlayamıyoruz. Alınan tedbirler doğrultusunda özellikle çocuklarımızın evlerinde kalmaları çok önemli. Bizde evlerinde kalarak kurallara uyan çocuklarımıza, milli bayramın sevincini ve gururunu bir nebzede olsa yaşatmak adına böyle bir aktivite gerçekleştirdik." dedi.

Etkinlikte, vatandaşlara ve çocuklara evlerinden çıkmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anons yapıldı.