Ürgüp'te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde yapılan aramada 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi. Bağ evi sahibi H.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR