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Ürgüp'te 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
6 saat önce
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada Nevşehir adli makamlarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak suçlarından hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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