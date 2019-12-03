Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp'te 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Ürgüp'te 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ürgüp'te 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada Nevşehir adli makamlarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak suçlarından hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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