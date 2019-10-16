Ürgüp'te 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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İzmir adli makamlarınca yaralamam ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma veya bulundurma suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
İzmir adli makamlarınca yaralamam ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma veya bulundurma suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir adli makamlarınca aranan ve hakkında 2 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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