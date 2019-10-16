Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp'te 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Ürgüp'te 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

1 saat önce

İzmir adli makamlarınca yaralamam ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma veya bulundurma suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.

Ürgüp'te 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir adli makamlarınca yaralamam ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma veya bulundurma suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.


Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir adli makamlarınca aranan ve hakkında 2 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, İzmir, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
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