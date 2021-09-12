Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 49'uncu 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' akşam konserleri ile devam etti.

'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' ilçe meydanında düzenlenen etkinliklerle dün başladı. Festivalin ikinci günü akşam konserleri ile devam etti. Damsa Çayındaki etkinlik Elif Buse Doğan konseri ile başladı. Konseri çok sayıda kişi ilgiyle izledi. Elif Buse Doğan birbirinden güzel eserlerini sahnede seslendirdi. Doğan'ın konserinin ardından sahneyi ünlü şarkıcı Buray aldı. Ünlü şarkıcı sahnede birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler Buray'ın şarkılarına eşlik etti. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, konserde birbirinden güzel eserler seslendiren Elif Buse Doğan ile Buray'a plaket takdim ederek, konsere katılanlara teşekkür etti. Konserin ardından bugünkü etkinlik sona erdi. Etkinlik yarın balon turu ve bağ bozumu ile devam edecek.