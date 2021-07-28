Ürgüp'te 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı - Son Dakika

Ürgüp'te 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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