Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

7 saat önce

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Nevşehir adli makamlarınca basit yaralama suçundan hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.B. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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