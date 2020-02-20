Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
7 saat önce
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Nevşehir adli makamlarınca basit yaralama suçundan hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.B. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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