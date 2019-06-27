Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te ATM soygunu polis tarafından önlendi
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Ürgüp'te ATM soygunu polis tarafından önlendi

33 dakika önce

Ürgüp ilçesinde bir bankanın ATM'sine yönelik hırsızlık girişimi polis tarafından önlendi.

Ürgüp'te ATM soygunu polis tarafından önlendi, System.String[]
Ürgüp ilçesinde bir bankanın ATM'sine yönelik hırsızlık girişimi polis tarafından önlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesinde gece geç saatlerde bir bankaya ait ATM'nin alarm vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, bankamatiğin arka kısmının tahrip edildiği ve çevresinde metal parçalarının olduğu görüldü.

Çevrede yapılan araştırmada kapısı açık bir otomobil bulan polis, araçtaki aramada kazma, çekiç ve çeşitli kesici delici aletler ele geçirdi.

Takip sonucu gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıs hakkında, "İş yerinden ve kurumdan hırsızlığa teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:18 Kaynak: AA
Ürgüp, Polis, Güncel
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