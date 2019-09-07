Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te Bağ Bozumu etkinlikleri devam ediyor
Son Dakika Genel Haber

Ürgüp'te Bağ Bozumu etkinlikleri devam ediyor

1 saat önce

Ürgüp'te Bağ Bozumu etkinlikleri devam ediyor Yerli ve yabancı turistler bağ bozumuna katıldı Ürgüp'te Bağ Bozumu festivalinden renkli görüntülerNEVŞEHİR - Ürgüp'te 1967 yılında ilki gerçekleştirilen bu yıl 48.

Ürgüp'te Bağ Bozumu etkinlikleri devam ediyor

Yerli ve yabancı turistler bağ bozumuna katıldı

Ürgüp'te Bağ Bozumu festivalinden renkli görüntüler

NEVŞEHİR - Ürgüp'te 1967 yılında ilki gerçekleştirilen bu yıl 48. Düzenlenen Uluslararası Bağ Bozum festivali etkinlikleri kapsamında bugün Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı Köyünde Bağbozumu etkinliği düzenlendi.

Ulaşlı Köyü Muhtarı Halil İbrahim Gürbüz'e ait olan bağa festival alanından traktör ve araçlarla 7 den 70'e çok sayıda yerli ve yabancı turist gelerek bağ bozumu yapıldı. Bağ bozumu öncesinde görevlilerce vatandaşlara bağ makası, şapka, poşet ve üzüm sepeti dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu bağ bozumu etkinliğinde yaklaşık 2 ton üzüm 1 saat gibi bir sürede toplandı. Ulaşlı Köyü Muhtarı ve Bağ sahibi olan Halil İbrahim Gürbüz " Çok güzel bir duygu gördüğünüz gibi herkes Türkiye'nin her yerinden hatta yabancı ülkelerden insanlar geldi, bağımda bağ bozumu yapıyorlar. Bağda 280 çubuk var yaklaşık olarak buradan 2 ila 3 ton arasında üzüm çıkar. Farklı türlerde dimrit var, parmak üzümü var, gül üzümü ve çavuş üzümü türleri var. Bu sene bu bağımı festival bağı yaptık ve insanlar güzelce üzümleri kesiyorlar." dedi Aksaray'da Bağ bozumu için Ürgüp'e gelen Bülent Kılıç isimli vatandaş " Festivale genellikle geliyoruz ve çok güzel buluyoruz hoş bir etkinlik. İlk defa bağ bozumuna katıldık. Çok güzel çok iyi çocuklar içinde değişik bir etkinlik oluyor." Dedi İstanbul'dan Bağ Bozumu için Ürgüp'e gelen Umut isimli vatandaş ise, "Festivale İstanbul'dan geliyorum. Araştırdım zaten Kapadokya'yı merak ediyordum buraya bağ bozumu festivaline geldim. İnanılmaz bir ortam var herşey çok güzel çok organik çok keyifli. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum bu tarz aktivitelerin tamamıyla takipçisi olacağım" dedi.

Ulaşlı, Ürgüp, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı
Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 21:06:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te Bağ Bozumu etkinlikleri devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]