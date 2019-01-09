Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te Belde ve Köy Okulları ile Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

Ürgüp'te Belde ve Köy Okulları ile Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı belde ve köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 10 Ocak Perşembe günü tatil dildi.

Ürgüp'te Belde ve Köy Okulları ile Taşımalı Eğitim Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı belde ve köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 10 Ocak Perşembe günü tatil dildi.

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile ilçe merkezine ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz istemeleri durumunda 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Ortahisar, Nevşehir, Ürgüp, Güncel
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