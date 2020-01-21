Ürgüp'te belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalıştı - Son Dakika

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Ürgüp'te belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalıştı
6 saat önce
Ürgüp'te dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yollarda meydana gelen buzlanmaya karşı Belediye ekipleri sabaha kadar aralıksız çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Ürgüp'te dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yollarda meydana gelen buzlanmaya karşı Belediye ekipleri sabaha kadar aralıksız çalıştı.
Belediye ekipleri ilçe merkezindeki ana caddeleri, ilçe merkezi ana cadde bağlantı yollarını, ilçeye giriş ve çıkış kavşak yollarını, hastane yol güzergahlarını, ilçe mahallelerinin şehir içi dolmuş güzergahlarını sabah saatlerine kadar kardan temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarıyla sürdürdü. - NEVŞEHİR
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