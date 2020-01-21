Ürgüp'te belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp'te belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalıştı - Son Dakika

Ürgüp'te belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalıştı

6 saat önce

Ürgüp'te dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yollarda meydana gelen buzlanmaya karşı Belediye ekipleri sabaha kadar aralıksız çalıştı.

Ürgüp'te belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalıştı, System.String[]

Ürgüp'te dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yollarda meydana gelen buzlanmaya karşı Belediye ekipleri sabaha kadar aralıksız çalıştı.


Belediye ekipleri ilçe merkezindeki ana caddeleri, ilçe merkezi ana cadde bağlantı yollarını, ilçeye giriş ve çıkış kavşak yollarını, hastane yol güzergahlarını, ilçe mahallelerinin şehir içi dolmuş güzergahlarını sabah saatlerine kadar kardan temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarıyla sürdürdü. - NEVŞEHİR

Sabah, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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