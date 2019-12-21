Ürgüp'te beton mikseri yan yattı - Son Dakika

İçerisinde yaklaşık 24 ton betonun bulunduğu mikserin yan yattığı yerde ise küçük çaplı göçük meydana geldi. - NEVŞEHİR

Ürgüp'te Bahçelievler Mahallesi Ürgüp Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Nevşehir'den yüklediği betonu Ürgüp'teki bir inşaata getiren Beton Mikseri, iddiaya göre sürücüsünün anlık dikkatsizliği sonucu virajı alamayarak yolun sol tarafına yattı. Yan yatan 50 FN 456 plakalı beton mikserinin sürücüsü kazayı yara almadan kurtarırken, beton yüklü mikser içerisindeki beton boşaltıldıktan sonra kaldırılması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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