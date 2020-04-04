Ürgüp'te bir evde göçük meydana geldi - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Aksalur Mahallesinde eski bir evde meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan eşek kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksalur Mahallesinde bulunan eski bir evde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu evde yalnız olarak yaşayan Ahmet Göçmen isimli şahıs hafifi yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı. Yaralı şahsa ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, ekipler evde başka birinin olup olmadığı konusunda araştırma yaptı. Ev sahibi evin ahır kısmında eşeğinin olduğunu bildirilmesi üzere olay yerine kepçe çağrıldı. Olay yerine gelen kepçe yardımı ile eşek bulunduğu ahırdan çıkartıldı. Öte yandan, ev sahibi Ahmet Göçmen'in yalnız yaşadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR