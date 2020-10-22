Ürgüp'te bir tepeye Türk ve Azerbaycan bayrağı asıldı - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi tarafından ilçedeki Temenni Tepesine, Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkının yanında olduklarını dünyaya duyurmak amacıyla ilçedeki seyir alanlarından Temenni Tepesine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm dünyanın suskunluğu arasında Ermenistan'ın Azerbaycan'da yaptığı sivil katliamına sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir millettir. Azerbaycan yalnız değildir. Türk bayrağıyla birlikte Azerbaycan bayrağını astık. İki bayrak yan yana birbirine çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.