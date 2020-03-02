Ürgüp'te caddeler bayraklarla donatıldı - Son Dakika

Sınır ötesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek vermek amacıyla Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe geneli al bayraklarla donatıldı.



Şehitlerin kanının yerde kalmadığını, kalleş saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Şanlı ordumuza ve Kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum. Cumartesi gecesinden itibaren ilçemizin ana caddelerini şanlı al bayrağımızla donatan belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz için üzgünüz. Yaralılarımız var, onların sağlığı için dua ediyoruz. İlçemizi rengini Şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızla süsledik. İnşallah bu badireleri milletçe birlik ve beraberlik içinde atlatacağız." dedi.



Etkinlikler İptal edildi



Ürgüp Belediyesi tarafından 29 Mart'ta yapılacak tiyatrolar ile 8 Mart kadınlar gününde kadınlara özel düzenlenecek Muzaffer Elitaş konseri de iptal edildi.



Böyle zamanlarda milletçe kalplerinin sınır ötesinde kahraman Mehmetçikle birlikte attığını belirten Başkan Aktürk, etkinliklerin Kahraman Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları zaferle sonuçlandırmasından sonra yapacaklarını kaydetti. - NEVŞEHİR