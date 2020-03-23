Ürgüp'te çarşı içi dezenfektanlı su ile yıkandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp'te çarşı içi dezenfektanlı su ile yıkandı - Son Dakika

Ürgüp'te çarşı içi dezenfektanlı su ile yıkandı

7 saat önce

Ürgüp Belediyesi yeni tip korona virüs (Kovid-19)'a karşı tedbiri elden bırakmıyor.

Ürgüp'te çarşı içi dezenfektanlı su ile yıkandı, System.String[]

Ürgüp Belediyesi yeni tip korona virüs (Kovid-19)'a karşı tedbiri elden bırakmıyor.


Bu süreçte evden çıkmama konusunda vatandaşları her platformda uyaran Ürgüp Belediyesi, birçok iş yerinin faaliyetine ara vermesi sebebiyle çarşıda yoğunluk olmadığından, temizlik işleri ve itfaiye ekipleri tarafından Ürgüp'te dezenfektanlı ve tazyikli su ile yıkama yapıldı.


Tedbirlerle bu sürecin üstesinden el birliğiyle geleceklerine inandığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Kovid-19 ile ilgili ilk andan itibaren teyakkuz durumuna geçerek azami ölçüde gayret gösteriyoruz. Özellikle 65 yaş üstü Vatandaşlarımız Ürgüp'te İçişleri Bakanlığımızın belirlediği sınırlamalara uyuyor, biz de kendilerine yardımcı oluyoruz. Ürgüp'te cadde ve sokaklar hiç olmadığı, bu süreçte olması gerektiği gibi sessiz, sakin. Ekiplerimiz dezenfektanlı su ile çarşı içinden başlayarak temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor. Kapalı mekanlarda zaten belirli bir plan dahilinde dezenfekte çalışmalarımız da devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricam, sağlıklı bir gelecek için tedbiri elden bırakmamaları ve evden çıkmamalarıdır" dedi. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediyesi, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:04 Kaynak: İHA

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