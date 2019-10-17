Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Ürgüp'te çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları sürüyor

Ürgüp'te çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları sürüyor

21 dakika önce

Ürgüp'ü daha güzel bir hale getirmek için belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ürgüp'te çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ürgüp'ü daha güzel bir hale getirmek için belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.


Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kent parkın çevre düzenlemesini, imparator sitesinin yollarının kilitli parke taşı döşemesini, tarihi ve doğal güzellikleriyle güzide mahallelerden olan Esbelli Mahallesi'ndeki doğal gaz çalışmalarının son aşamasını büyük bir titizlikle sürdürüyor.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Çevre düzenlemeleri ve peyzaj, kilitli parke çalışmalarının yanı sıra doğalgazın tüm Ürgüp'te kullanılabilir hale gelmesi için yoğun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeklerinden dolayı tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Ürgüp Belediyesi, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
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