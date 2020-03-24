Ürgüp'te çocuk parkları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp'te çocuk parkları dezenfekte edildi - Son Dakika

Ürgüp'te çocuk parkları dezenfekte edildi

7 saat önce

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün talimatıyla Ürgüp'ün dört bir yanında korona virüs ile mücadele ve tedbir çalışmaları devam ediyor.

Ürgüp'te çocuk parkları dezenfekte edildi, System.String[]

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün talimatıyla Ürgüp'ün dört bir yanında korona virüs ile mücadele ve tedbir çalışmaları devam ediyor.


Okulların tatil olması, havaların mevsim normallerinde seyretmesi sebebiyle çocukların parklara gidebileceği ihtimaline karşı Ürgüp Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki tüm parkları baştan aşağı dezenfektan ilaçlarla ilaçlıyor. Korona virüsünün ardından başlatılan çalışmalar kapsamında İlçe genelinde bulunan tüm parklarda, çocuk oyun ve spor grupları ile oturma alanları özel solüsyonlarla temizlenerek hijyen sağlanıyor.


Parklardaki dezenfekte çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceği de ifade edildi. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediyesi, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:28 Kaynak: İHA

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